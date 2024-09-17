Антироссийская политика премьера Британии Кира Стармера может привести к прямому столкновению России и Соединенных Штатов. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Стармер ставит под угрозу собственный народ. Он ярый сторонник войны с Россией и, похоже, не осознает, насколько уязвимы Британия и НАТО для российского вооружения», — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, именно радикализм Стармера может привести в конечном счете к прямому вооруженному противостоянию между Россией и США.

До этого американский офицер в отставке Дэниел Дэвис задал риторический вопрос странам Запада, наступит ли когда-нибудь время, когда США и НАТО перестанут недооценивать российского президента Владимира Путина на фоне обсуждений разрешить ВСУ бить западными ракетами вглубь РФ.

Ранее Байден отругал журналиста, не дававшего ему начать говорить о Путине.