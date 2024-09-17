Путин призвал заложить в бюджет России деньги на новые нацпроекты

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам поручил заложить в бюджет в необходимом объеме средства для реализации новых национальных проектов с 2025 года. Его слова передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что в 2025 году в РФ будут запущены новые нацпроекты с целью «добиться заметных позитивных изменений во всех сферах жизни, обеспечить долгосрочное поступательное развитие России».

«Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме», — сказал Путин.

Также президент России заявил, что страна должна сохранять ответственную бюджетную политику, обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетов для достижения национальных целей развития.

Он добавил, что укрепление обороноспособности РФ и социальная поддержка граждан должны оставаться приоритетами при расходовании средств из федерального бюджета.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, когда на рассмотрение в парламент внесут проект федерального бюджета на 2025 год.