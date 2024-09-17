Номер телефона покушавшегося на Трампа используется для вербовки наемников в ВСУ

По размещенному в сети номеру телефона подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде Райана Уэсли Раута продолжается вербовка наемников, желающих воевать на Украине за ВСУ. Об этом передает корреспондент ТАСС.

«Это Райан, национальный волонтерский центр, отправляющий бойцов на Украину, а также на Тайвань», — говорится в автоответчике Раута.

До этого американская газета The New York Times писала, что Рут пытался вступить в ряды иностранных наемников в ВСУ, однако его туда не приняли, так как посчитали «чокнутым».

15 сентября агенты Секретной службы открыли огонь у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил ствол ружья, выглядывающий из кустов. ФБР расценило это как покушение на политика. Трамп позже сообщил, что с ним все в порядке. Американец Райан Уэсли Раут был задержан. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее ВСУ признали, что подозреваемый в покушении на Трампа связывался с ними.