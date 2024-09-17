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Названа страна, которая может говорить с Россией и Украиной

МИД Индии: у Нью-Дели есть возможность говорить как с РФ, так и с Украиной

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Depositphotos

Индия является одной из немногих стран, у которых есть возможность вести диалог как с Россией, так и с Украиной с целью урегулировать конфликт. Об этом в беседе с изданием Time Now заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Сегодня мы одна из немногих стран, которая может говорить с обоими этими правительствами», — подчеркнул он.

Говоря о достижениях премьер-министра Индии Нарендры Моди в первые недели деятельности в течение его третьего срока на посту главы индийского кабмина, министр назвал визиты в Москву и Киев наиболее существенными шагами премьера страны для будущего урегулирования конфликта.

До этого индийский аналитик Пратим Ранджан Бозе заявил, что Индия не входит в НАТО и не обязана действовать по указке США. По его мнению, американская сторона не может провести пресс-конференцию и заявить, что всем необходимо поступать определенным образом. Бозе добавил, что подобные действия на дипломатическом языке означают, что все должны так поступать.

Ранее в МИД России назвали расширение БРИКС холодным душем для Запада.

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