В Совфеде РФ раскрыли последствия предупреждения Путина о войне с НАТО

Предупреждение президента РФ Владимира Путина о том, что разрешение на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России дальнобойным оружием будет свидетельствовать о вовлечении НАТО в конфликт, дошло до адресатов. Об этом сообщил в беседе с изданием «Взгляд» сенатор Константин Долгов.

По его словам, вопрос заключается в том, какой вывод сделает Запад из сигнала Путина.

«На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», — сказал Долгов.

До этого Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных с европейских и американских спутников. Он отметил, что полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Поэтому использование Киевом западного дальнобойного вооружения для ударов по российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», подчеркнул глава государства.

На фоне последнего предупреждения Путина о прямой войне с НАТО лидеры США и Великобритании игнорируют вопросы журналистов о дальнейшем развитии ситуации. На Западе обсуждают снятие ограничений на удары вглубь России иностранным вооружением. Пресса забрасывает вопросами главные стороны вопроса: США и Великобританию. Однако британский премьер предпочел уходить от ответов, а Байден прямо велел репортеру помолчать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе усомнились, что Байден «официально» разрешит Украине бить вглубь России.