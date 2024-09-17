В США объяснили, почему военная помощь Украине снизилась

Предоставление американской помощи Украине затруднено из-за недостаточных запасов оружия и военной техники в распоряжении Пентагона. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

«В последние месяцы объемы военной помощи США Украине сократились, поскольку запасы оружия и техники, которые Пентагон готов отправить Киеву из своих собственных запасов, стали меньше», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что у администрации президента США Джо Байдена все еще есть $6 млрд на помощь Украине, однако «Пентагону не хватает материальных средств, которые он готов предоставить» Киеву.

До этого американское издание Associated Press сообщало, что Соединенные Штаты в конце сентября могут утратить возможность оперативно передать помощь Киеву в размере $5,8 млрд, если конгресс США не примет решение о расширении полномочий Пентагона на отправку оружия из своих запасов Украине.

Отмечалось, что администрация Байдена обратилась в конгресс с просьбой включить полномочия по финансированию для Пентагона «в любую продолжающуюся резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября».

Представителям республиканцев и демократов в конгрессе США нужно до 30 сентября прийти к соглашению по новому проекту бюджета, иначе федеральное правительство может приостановить работу уже в начале октября – произойдет «шатдаун».

Ранее стало известно о попытках Зеленского «разыграть последнюю карту» в конфликте.