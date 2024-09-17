Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США объяснили, почему военная помощь Украине снизилась

CNN: помощь США Украине затруднена из-за малых запасов оружия у Пентагона

close
Kevin Lamarque/Reuters

Предоставление американской помощи Украине затруднено из-за недостаточных запасов оружия и военной техники в распоряжении Пентагона. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

«В последние месяцы объемы военной помощи США Украине сократились, поскольку запасы оружия и техники, которые Пентагон готов отправить Киеву из своих собственных запасов, стали меньше», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что у администрации президента США Джо Байдена все еще есть $6 млрд на помощь Украине, однако «Пентагону не хватает материальных средств, которые он готов предоставить» Киеву.

До этого американское издание Associated Press сообщало, что Соединенные Штаты в конце сентября могут утратить возможность оперативно передать помощь Киеву в размере $5,8 млрд, если конгресс США не примет решение о расширении полномочий Пентагона на отправку оружия из своих запасов Украине.

Отмечалось, что администрация Байдена обратилась в конгресс с просьбой включить полномочия по финансированию для Пентагона «в любую продолжающуюся резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября».

Представителям республиканцев и демократов в конгрессе США нужно до 30 сентября прийти к соглашению по новому проекту бюджета, иначе федеральное правительство может приостановить работу уже в начале октября – произойдет «шатдаун».

Ранее стало известно о попытках Зеленского «разыграть последнюю карту» в конфликте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами