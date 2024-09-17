Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о важности ответственной бюджетной политики

Путин заявил, что Россия должна сохранять ответственную бюджетную политику

close
Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Россия должна сохранять ответственную бюджетную политику, обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетов для достижения национальных целей развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«Важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов, как на ближайшую трехлетку, так и на более отдаленную перспективу», — сказал он.

Глава государства добавил, что укрепление обороноспособности России и социальная поддержка граждан должны оставаться приоритетами при расходовании средств из федерального бюджета. Еще одной из стоящих перед властями задач, по мнению главы президента страны, является технологическое развитие экономики и социальной сферы.

17 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков провел брифинг с журналистами, в ходе которого анонсировал совещание по экономическим вопросам с участием президента. Он рассказал, что в заседании примут участие руководители Центрального банка РФ и сотрудники администрации российского лидера.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, когда на рассмотрение в парламент внесут проект федерального бюджета на 2025 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами