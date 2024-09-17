Путин рассказал о важности ответственной бюджетной политики

Россия должна сохранять ответственную бюджетную политику, обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетов для достижения национальных целей развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«Важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов, как на ближайшую трехлетку, так и на более отдаленную перспективу», — сказал он.

Глава государства добавил, что укрепление обороноспособности России и социальная поддержка граждан должны оставаться приоритетами при расходовании средств из федерального бюджета. Еще одной из стоящих перед властями задач, по мнению главы президента страны, является технологическое развитие экономики и социальной сферы.

17 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков провел брифинг с журналистами, в ходе которого анонсировал совещание по экономическим вопросам с участием президента. Он рассказал, что в заседании примут участие руководители Центрального банка РФ и сотрудники администрации российского лидера.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, когда на рассмотрение в парламент внесут проект федерального бюджета на 2025 год.