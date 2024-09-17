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На Украине рассказали о небывалом снарядном голоде у ВСУ

Украинская журналистка Кириенко: ВСУ испытывают небывалый снарядный голод

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Reuters

ВСУ в Донбассе испытывают беспрецедентный снарядный голод. Об этом в своем Telegram-канале заявила украинская журналистка телеканала «ТСН» Юлия Кириенко.

«Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами не было никогда», — подчеркнула она.

Как отметила Кириенко, такая ситуация особенно характерна для Красноармейского направления фронта для ВСУ в Донбассе. В связи с этим военнослужащие артиллерийских подразделений вынуждены экономить снаряды к минометам.

Журналистка отметила, что снаряды есть на складах, однако на фронт они почему-то не попадают.

До этого замкомандира взвода артиллеристов-десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Турист» заявлял, что на Херсонском направлении украинская артиллерия столкнулась с дефицитом снарядов, несмотря на поддержку со стороны Запада.

Ранее в Раде заявили об ужасающем состоянии систем ПВО, которые Запад передал ВСУ.

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