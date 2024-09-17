Президент Бразилии объяснил позицию по украинскому конфликту

Украине следовало взаимодействовать с Бразилией для урегулирования конфликта с Россией до начала спецоперации, поскольку сегодня руководство страны не собирается занимать сторону Украины и будет настаивать на скорейшем начале переговоров. С таким заявлением выступил президент Бразилии Лула да Силва, пишет ТАСС.

«Для Бразилии важно не принимать участие в войне между Украиной и Россией. Вот почему для Бразилии важно сказать, что мы выступаем за мир, а не за войну», — заявил да Силва.

Бразильский лидер уточнил, что те, кто хочет поговорить сейчас, могли сделать это до начала военного конфликта.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». Зеленский добавил, что, по его мнению, правительство Бразилии «поддерживает Россию» в вопросе решения украинского конфликта.

В свою очередь посол в Бразилии Андрей Мельник заявлял, что доверие практически полностью отсутствует в коммуникации между Украиной и Бразилией.

Ранее в МИД Бразилии рассказали об эффективном подходе к переговорам по Украине.