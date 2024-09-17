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Стало известно о попытках Зеленского «разыграть последнюю карту» в конфликте

VA: Зеленский хочет разыграть последнюю карту в виде вовлечения НАТО в конфликт

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Blair Gable/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается «разыграть последнюю карту» в конфликте с РФ, добившись прямого вмешательства НАТО в вооруженное противостояние. Об этом пишет французский журнал Valeurs Actuelles (VA).

В материале отмечается, что глава государства решился на этот шаг «на фоне изменившейся реальности».

«Зеленский <...> непосредственно вовлекает в конфликт НАТО, надеясь, что спираль поставок вооружений, санкционированных для ударов по российской территории, вызовет войну с РФ, которая заставит союзников ввести войска [на Украину]», — отметили авторы статьи.

По мнению обозревателей, украинский лидер осознает, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева. Именно из-за этого он готов принимать отчаянные решения, подчеркивается в публикации.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что снятие с Украины ограничений на использование западного оружия для ударов по российской территории ознаменует прямое вмешательство НАТО в боевые действия. Как он сказал, в таком случае изменится сама природа конфликта. При этом Москва в случае возникновения угроз для безопасности страны будет принимать необходимые решения.

Ранее журналисты узнали, при каком условии США разрешат Украине бить по РФ американским оружием.

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