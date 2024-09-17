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Песков не подтвердил скорую встречу главы МИД КНДР с Путиным и Лавровым

Песков: встреча главы МИД КНДР и Путина на этой неделе не планируется

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Встречи президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на этой неделе не запланировано. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, которого спросили, будет ли Цой Сон Хи в ходе своего визита в РФ встречаться с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Насчет визита надо обращаться в МИД. С Путиным на этой неделе никаких контактов нет», — сказал официальный представитель Кремля.

О том, что северокорейский министр посетит Россию, стало известно 16 сентября. Уточнялось, что Цой Сон Хи сперва проведет некоторое время во Владивостоке, а затем примет участие в Евразийском женском форуме, а также Женском форуме БРИКС 18–20 сентября.

14 сентября КНДР посетил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, который дважды встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Эти встречи проходили в государственной резиденции Кымсусан, той же, где ранее останавливался президент России Владимир Путин во время своего визита в Пхеньян.

Ранее КНДР впервые опубликовала кадры секретного объекта по обогащению урана.

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