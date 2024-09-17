Песков анонсировал совещание по вопросам экономики с участием Путина

Президент РФ Владимир Путин днем 17 сентября проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас глава государства работает в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

«В течение пары часов он соберет совещание по экономическим вопросам. Одно из серии регулярных совещаний по экономическим вопросам», — сказал представитель российского лидера.

По словам Пескова, встреча состоится в формате видеоконференции. В ней примут участие сотрудники администрации президента, а также руководители Центрального банка РФ.

«Будет открытое выступление [главы государства]», — уточнил пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что также у российского лидера запланированы другие встречи непубличного характера.

11 сентября Путин провел совещание с членами российского правительства, в ходе которого оценил успехи в области импортозамещения. Как он сказал, в настоящее время отечественные компании эффективно замещают зарубежную продукцию и продолжают осваивать новые направления работы.

Ранее президент РФ предложил подумать об ограничении экспорта урана и титана.