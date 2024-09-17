Секретная служба США признала ошибку в ситуации с покушением на Трампа

Секретная служба США призналась, что предварительно не обыскала территорию гольф-клуба, где случилась вторая попытка покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Секретная служба не проводила обыск территории гольф-клуба Trump International, перед тем как Трамп приехал туда на игру — признание, которое снова поставило и так находящееся под давлением ведомство в центр пристального внимания через два месяца после такого же эпизода в Пенсильвании», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден со второй попытки дозвонился Дональду Трампу после попытки покушения.

15 сентября в гольф-клубе Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение. Подозреваемый задержан.

Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее Мадуро дал совет Трампу после покушения.