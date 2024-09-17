В Кремле оценили блокировку ряда российских СМИ на платформах Meta

Ограничение доступа для ряда российских СМИ к платформам американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) снижает вероятность нормализации отношений Москвы с этой корпорацией. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались у него, как руководство РФ оценивает решение Meta. Представитель главы государства подчеркнул, что власти страны относятся к действиям американской компании «весьма и весьма негативно».

«Подобные избирательные действия в отношении российских СМИ недопустимы. <...> Это, конечно, осложняет перспективы нормализации наших отношений с Meta», — добавил Песков.

17 сентября упомянутая корпорация заблокировала на своих платформах аккаунты RT и медиагруппы «Россия сегодня». В заявлении американской компании уточнялось, что решение было принято якобы из-за «попыток иностранного вмешательства».

4 сентября министерство финансов США ввело санкции против RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Впоследствии государственный секретарь страны Энтони Блинкен обвинил медиагруппу «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, в том числе RT, в работе на разведывательные службы РФ.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить на санкции США против российских средств массовой информации.