Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили блокировку ряда российских СМИ на платформах Meta

Песков назвал недопустимой блокировку российских СМИ со стороны Meta

close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ограничение доступа для ряда российских СМИ к платформам американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) снижает вероятность нормализации отношений Москвы с этой корпорацией. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались у него, как руководство РФ оценивает решение Meta. Представитель главы государства подчеркнул, что власти страны относятся к действиям американской компании «весьма и весьма негативно».

«Подобные избирательные действия в отношении российских СМИ недопустимы. <...> Это, конечно, осложняет перспективы нормализации наших отношений с Meta», — добавил Песков.

17 сентября упомянутая корпорация заблокировала на своих платформах аккаунты RT и медиагруппы «Россия сегодня». В заявлении американской компании уточнялось, что решение было принято якобы из-за «попыток иностранного вмешательства».

4 сентября министерство финансов США ввело санкции против RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Впоследствии государственный секретарь страны Энтони Блинкен обвинил медиагруппу «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, в том числе RT, в работе на разведывательные службы РФ.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить на санкции США против российских средств массовой информации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами