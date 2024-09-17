В Германии нашли замену Шольцу

Мэр Мюнхена и член Социал-демократической партии Германии Дитер Райтер предложил выдвинуть на пост канцлера от политического объединения не Олафа Шольца, а действующего министра обороны Бориса Писториуса. Об этом пишет Bild.

«Конечно, самый популярный политик Германии [Борис Писториус] — это возможный кандидат в канцлеры от СДПГ. Если у него такая хорошая репутация, то СДПГ должна подумать о том, не будет ли он лучшим выбором для кандидатуры на пост канцлера», — заявил Райтер.

По его словам, Писториус привлекает избирателей, поскольку четко объясняет свои решения и всегда говорит, что думает.

В то же время Райтер отметил, что вопрос о том, кто будет баллотироваться на пост канцлера должен принимать Олаф Шольц, и инициатива в этом вопросе будет исходить от него.

До этого опрос Politbarometer телеканала ZDF показал, что большинство опрошенных немцев считают, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц не обладает качествами сильного лидера. Согласно исследованию, 77% респондентов считают, что Шольц является слабым лидером. Противоположную точку зрения высказали 17% опрошенных, еще 6% затруднились ответить.

Cам Шольц заявлял о намерении вновь выдвигаться на пост премьер-министра страны, несмотря на низкие рейтинги. Шольц напомнил, что, когда он шел на выборы в 2021 году ситуация в Германии была не менее тяжелой. Он подчеркнул, что ему «нравится быть канцлером».

Ранее в Германии захотели исключить Шольца из кандидатов на выборах.