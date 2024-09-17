Российский посол предупредил Запад о последствиях разрешения бить вглубь РФ

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев предупредил, что разрешение Украине бить вглубь РФ западным оружием будет означать для Москвы новую ситуацию с соответствующими последствиями. Его слова приводит радиостанция Deutschlandfunk.

«Это была бы для нас совершенно новая ситуация, на что несколько дней назад обратил внимание президент Путин. Это будет для нас означать новую ситуацию со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил Нечаев.

При таком развитии событий страны НАТО станут стороной конфликта, предупредил посол. Он отметил, что в случае разрешения бить вглубь РФ «последствия будут и это ясно».

13 сентября в Вашингтоне прошли короткие переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Политики подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины, однако пока не объявили о разрешении ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь территории России.

16 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть право поражать «законные цели» на территории России. При этом он подчеркнул, что решение об этом должны принимать страны-поставщики оружия.

Ранее на Западе усомнились, что Байден «официально» разрешит Украине бить вглубь России.