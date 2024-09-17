Медведев призвал готовиться к отражению ударов Украины по РФ

Западные страны уже сейчас никак не ограничивают Украину в использовании их оружия для ударов по российской территории, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

Как отметил Медведев, в последнее время политики из США и союзных им государств начали активно призывать к снятию с Украины запрета на атаки по объектам в глубине РФ. В том числе это касается бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Очевидно, что и сейчас для таких ударов со стороны Запада нет ограничений, и к их отражению нужно тщательно готовиться», — написал заместитель главы СБ.

В то же время он обратил внимание на необходимость помнить о недружественных шагах со стороны западных стран. Медведев уточнил, что это поможет российской стороне подготовиться «к возмездию».

«Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность», — говорится в заявлении.

16 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами назвал «информационной возней» дискуссии о снятии с Украины запрета на удары по РФ. Он подчеркнул, что Москва «и без этих решений» неоднократно говорила об участии американских военных в вооруженном конфликте.

Ранее российский президент Владимир Путин предостерег США и их союзников от предоставления Украине права бить по РФ.