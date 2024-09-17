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Медведев предложил создать российский аналог сайта «Миротворец»

Медведев предложил создать открытый список врагов РФ «для прикладных целей»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает целесообразным создать открытую базу персональных данных противников РФ для реализации «прикладных целей». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов,  стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей», — заявил Медведев.

В своем посте замглавы Совбеза отметил среди противников России экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, главу евродипломатии Жозепа Борреля и «прочую русофобствующую нечисть», и призвал готовиться к возмездию за призывы западных политиков к ударам вглубь РФ.

Под «оружием противника» Медведев мог иметь в виду украинский сайт «Миротворец», функционирующий с 2014 года. Он представляет из себя базу личных данных людей, которых на портале называют «сепаратистами», «агентами Кремля» и «врагами Украины». Среди попавших в «черный список» есть, например, российский певец Олег Газманов.

Нередко в базу «Миротворца» попадают и сами украинцы. Так, в июле текущего года на сайте появились данные украинских блогеров, которые призывали остановить конфликт с Россией.

Ранее Медведев прокомментировал возможную связь покушения на Трампа с Киевом.

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