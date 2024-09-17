Посол РФ в Германии оценил заявления Шольца о необходимости переговоров по Украине

Россия приняла к сведению заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине, однако каких-либо конкретных предложений не получала. Соответствующее заявление сделал посол России в Германии Сергей Нечаев в беседе с радиостанцией Deutschlandfunk.

«Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание того, что необходим мирный план», — заявил Нечаев.

Посол напомнил, что ранее Венгрия пыталась выступать с мирной инициативой по Украине, однако это не поприветствовали в Евросоюзе. Нечаев подчеркнул, что не может сказать, будут ли эту инициативу «приветствовать или нет», но Россия в любом случае не видела этого мирного плана. Дипломат отметил, что предложения должны быть реальными и ясными.

«Если снова речь пойдет о новой редакции предыдущей так называемой формулы Зеленского, этих пунктов в другой версии, в другой редакции, то это для нас совершенно неприемлемо», — сказал Нечаев.

До этого Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Позже итальянская газета La Repubblica написала, что Олаф Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной.

Ранее политолог объяснил, почему Шольц захотел мира на Украине.