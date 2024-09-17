Трамп поделился планами в отношении КНР и РФ в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал, что наладит отношения с РФ и КНР в случае победы на предстоящих выборах. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, бывший американский лидер сделал соответствующее заявление в ходе интервью блогеру Фароку Сармаду. Во время беседы он подчеркнул, что не считает Пекин и Москву врагами Вашингтона.

Кроме того, экс-глава государства выразил желание завершить вооруженный конфликт на Украине.

15 сентября Трамп записал видеообращение для выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия», в котором обозначил два компонента для урегулирования украинского кризиса. Как сказал кандидат в президенты США, добиваться прекращения огня надо с помощью «силы духа и мудрости».

В то же время политик рассказал, что хорошо знал российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского. Бывший хозяин Белого дома уточнил, что вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы в 2022 году он все еще находился у власти.

Ранее Трампа назвали «кандидатом здравого смысла» на президентских выборах в США.