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В Кремле оценили предложение Киева ООН и МККК посетить Курскую область

Песков: Кремль надеется на трезвую оценку слов Киева об МККК в Курской области

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российские власти рассчитывают, что в ООН и Международном Красном Кресте дадут трезвую оценку украинскому провокационному приглашению посетить занятые Вооруженными силами (ВСУ) территории Курской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. ТАСС.

«Мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник, 17 сентября, встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу сообщило, что руководство страны обратилось к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области».

Ранее Сполярич встречалась в Катаре с руководителем политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС.

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