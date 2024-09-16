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Кадыров прокатился с мэром Грозного на белорусском мотоцикле

Кадыров проехал по Грозному вместе с мэром на мотоцикле Minsk

Глава Чечни Рамзан Кадыров проехал по городу Грозный на мотоцикле Minsk. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вместе с мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым прокатился по улицам нашей прекрасной столицы. Поездку мы совершили на мотоцикле, который мне подарили наши друзья из Белоруссии», — написал он, отметив чистоту и ухоженность Грозного.

9 сентября Рамзан Кадыров посетил съемочную площадку сериала «Основание: Осман» в Турции и получил подарки от продюсера многосерийного фильма Мехмета Боздага.

В августе Кадыров сообщил, что получил от «уважаемого» предпринимателя Илона Маска Tesla Cybertruck. В посте он написал, что «с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что неслучайно автомобиль называют «Киберзверь». Маск передачу Кадырову Cybertruck опроверг, однако после этого глава Чечни поблагодарил американца за Starlink.

Ранее Кадыров показал видео с новыми пленными солдатами ВСУ.

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