Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми оскорбил память павших в борьбе с фашизмом, сравнив Россию с фашистским государством. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, передает ТАСС.

«Своими выпадами Лэмми оскорбляет не столько руководство нашей страны, сколько память всех тех, кто сражался с коричневой чумой в годы Второй мировой войны, включая своих же соотечественников», — говорится в сообщении.

В российском диппредставительстве отметили, что глава МИД Британии склонен к «неуместным эпатажным заявлениям, которыми он запомнился еще до прихода во власть». В посольстве считают, что для Лэмми на текущем посту подобные высказывания неприемлемы.

В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом. Таким образом она прокомментировала заверения журналиста итальянской гостелерадиокомпании Иларио Пьяньерелли о том, что шумиха в социальных сетях из-за его репортажа с украинским военным в кепке со знаком СС это инструмент российской пропаганды.

Ранее Фицо заявил о решающем вкладе СССР в победу над фашизмом.