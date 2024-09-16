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В НАТО прокомментировали вероятность ядерной войны

НАТО: альянс не видит действий России в ядерной сфере, требующих реакции

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Ints Kalnins/Reuters

Североатлантический альянс не видит каких-либо действий России в ядерной сфере, нуждающихся в реакции западных государств. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос американского издания Foreign Policy.

«До сих пор мы не видели каких-либо изменений в позиционировании ядерных сил, которые требовали бы изменений с нашей стороны», — сказал он.

Генсек при этом подчеркнул, что альянс пристально следит за действиями РФ. Также он высказался об украинском конфликте. По его словам, поддержка НАТО украинской армии не делает альянс участником военных действий.

До этого Солтенберг не стал признавать координацию действий Киева со стороны альянса.

Кроме того, он заявил, что у Украины есть право поражать «законные цели» на территории России, и такое решение должны принимать страны-поставщики оружия.

15 сентября стало известно, что президент США Джо Байден обсудит с главой Украины Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Ранее в НАТО рассказали, когда Украину пригласят в альянс.

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