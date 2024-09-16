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Небензя обвинил Запад в пиаре просроченного Зеленского

Небензя: Запад занялся пиаром Зеленского вместо обсуждения 7 октября

Страны Запада занялись пиаром президента Украины Владимира Зеленского вместо обсуждения ситуации в Израиле. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Вместо того, чтобы в преддверии годовщины событий 7 октября обсудить на неделе высокого уровня ситуацию в анклаве, наши западные коллеги активно занялись пиаром просроченного украинского президента», — сказал постпред.

Небензя также обратил внимание на лицемерие Запада. По его словам, представители западных государств «словно воды в рот набрали», когда от них просят дать честную оценку происходящего в секторе Газа. При этом они бы активно обсуждали аналогичную ситуацию, если бы она произошла в другом государстве, считает постпред РФ.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной международной проблемой на сегодняшний день является палестино-израильский конфликт. По словам главы внешнеполитического ведомства, в Совбезе ООН нельзя забывать о продолжающихся боевых действиях в секторе Газа.

Ранее в Совете Федерации призвали Зеленского уйти в отставку вслед за Кулебой.

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