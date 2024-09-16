В ООН назвали условия для визита своих представителей в Курскую область

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) могут посетить территорию Курской области только после получения соответствующего разрешения от властей России. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

При этом Дюжаррик отметил, что организация готова отправить своих представителей в российский регион.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу сообщило, что руководство страны обратилось к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». Как сказал чиновник, Киев готов содействовать работе организаций в российском приграничье и «доказать им свою приверженность международному гуманитарному праву».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, заявил, что такое приглашение является «чистого рода провокацией».

Ранее стало известно, что ВСУ держали мирных жителей Курской области в подвалах.