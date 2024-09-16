В США предъявили обвинения подозреваемому во втором покушении на Трампа

Суд в США предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, подозреваемому в совершении второго покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Обвинения касаются вопросов владения огнестрельным оружием. Речь идет о хранении огнестрельного оружия осужденным и хранении огнестрельного оружия с уничтоженным серийным номером.

Накануне в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп увидел след Байдена и Харрис в покушении на себя.