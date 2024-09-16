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НАТО отказалось признавать координацию атак ВСУ на Курскую область

НАТО: ВСУ сами решают, что им делать при нападении на Курскую область

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Ints Kalnins/Reuters

Вооруженные силы Украины сами решают, что им делать при нападении на Курскую область. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

При этом глава НАТО не стал признавать координацию действий Киева со стороны альянса.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в МО рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

11 сентября стало известно, что войска России начали масштабное контрнаступление в Курской области. 12 сентября Минобороны РФ доложило, что в течение двух суток были освобождены сразу 10 населенных пунктов региона: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Ранее Путин назвал освобождение Курской области «священным долгом» армии страны.

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Атаки на Курскую область
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