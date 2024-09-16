Президент Узбекистана примет участие в саммите ФРГ и стран Средней Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 сентября посетит саммит ФРГ и стран Средней Азии, который пройдет в Астане. Об этом сообщается на сайте пресс-служба.

Мирзиеев посетит саммит по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Отмечается, что в ходе саммита будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития и углубления многопланового сотрудничества стран региона с Германией.

Также планируются совместные встречи с руководителями ведущих немецких компаний и банков.

Первый саммит в формате «Центральная Азия – Германия» состоялся 29 сентября 2023 года в Берлине.

До этого более 20 лидеров стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани. Саммит объединения пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, он станет сенсацией мирового уровня.

Ранее стало известно, кто стал ключевым партнером России в БРИКС.