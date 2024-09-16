Стало известно о возможных перестановках в правительстве Израиля

В составе кабинета министров Израиля могут пройти кадровые перестановки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.

«Однако возможные изменения никоим образом не повлияют ни на цели войны с (палестинским радикальным движением — прим. ред.) ХАМАС в Газе, ни на другие планы и действия Израиля в сфере безопасности», — сказал источник.

16 сентября радиостанция Kan сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку главу израильского оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта. Причины решения не уточняются. Однако журналисты заявили, что на место главы ведомства планируют поставить бывшего министра без портфеля Гидеона Саара.

Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения, что Саар может занять должность в кабмине Израиля. Однако представители премьер-министра никак не отреагировали на информацию об увольнении Галанта.

12 сентября советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль приближается к ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС, что является одной из целей военных действий в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху отреагировал на многотысячные акции протеста в Тель-Авиве.