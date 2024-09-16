Президент Сирии встретился с Шойгу

В Дамаске прошла встреча президента Сирии Башара Асада и секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы арабской республики.

«Президент Башар Асад встретил господина Сергея Шойгу — секретаря Совета Безопасности России и обсудил с ним комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двухсторонние отношения России и Сирии», — говорится в сообщении.

В июле президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Асадом. В ходе визита российский лидер заявил о возможности обсудить весь комплекс отношений между странами, особо отметив торгово-экономические связи.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Асад не обсуждали во время встречи тему Украины. По его словам, главы государств подняли вопросы политического регулирования и положения дел в регионе вокруг Сирии.

По словам президента Сирии, страны смогли сохранить доверительные отношения, несмотря на «сложные испытания» и «трансформационные процессы» внутри двух государств.

Ранее в МИД назвали условия для личной встречи Эрдогана и Асада в РФ.