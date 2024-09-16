Глава МАГАТЭ заявил, что АЭС не должны подвергаться атакам

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию вокруг Курской атомной электростанции на открытии Генеральной конференции МАГАТЭ, заявил, что АЭС никогда и никем не должны подвергаться атакам. Его слова передает ТАСС.

«АЭС никогда не должны становиться целью атак ни при каких обстоятельствах, где бы они ни находились», — подчеркнул он.

В сентябре Гросси заявлял, что атомные электростанции не могут быть легитимной военной целью в вооруженном конфликте.

До этого генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в случае атакующего военного удара по работающему на Курской АЭС реактору электрической мощностью 1000 МВт «Чернобыль покажется разминкой». Он оценил ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. По его словам, она не становится лучше, а угрозы атак сохраняются. Лихачев отмечал, что позиции МАГАТЭ и «Росатома» расходятся в части оценки виновников угроз Запорожской АЭС и заявил, что будет убеждать МАГАТЭ в детализации причин.

Ранее в МАГАТЭ заявили о планах расширения сотрудничества с РФ.