Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян рассказал о прогрессе в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном

Премьер Пашинян: Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного договора

close
Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного соглашения, армянская сторона предлагает подписать его и восстановить дипломатические отношения. Его слова с совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе приводит ТАСС.

Пашинян подчеркнул, что в ходе почти двухлетних переговоров стороны смогли «в значительной степени» согласовать текст соглашения о мире, речь идет о 80% договора. Ереван также предложил Азербайджану в ближайшее время подписать согласованные положения и восстановить дипотношения, указал премьер Армении.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать будущее мирного договора между Ереваном и Баку. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что республика готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

Премьер Армении также заявлял, что Ереван и Баку смогли согласовать 13 статей и предисловие проекта мирного соглашения.

Ранее президент Азербайджана оценил степень согласования мирного договора с Арменией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами