Пашинян рассказал о прогрессе в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного соглашения, армянская сторона предлагает подписать его и восстановить дипломатические отношения. Его слова с совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе приводит ТАСС.

Пашинян подчеркнул, что в ходе почти двухлетних переговоров стороны смогли «в значительной степени» согласовать текст соглашения о мире, речь идет о 80% договора. Ереван также предложил Азербайджану в ближайшее время подписать согласованные положения и восстановить дипотношения, указал премьер Армении.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать будущее мирного договора между Ереваном и Баку. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что республика готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

Премьер Армении также заявлял, что Ереван и Баку смогли согласовать 13 статей и предисловие проекта мирного соглашения.

Ранее президент Азербайджана оценил степень согласования мирного договора с Арменией.