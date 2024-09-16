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Глава «Росатома» назвал условие для перезапуска ЗАЭС

Лихачев: Россия готова перезапустить ЗАЭС, если позволит обстановка

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Alexander Ermochenko/Reuters

Россия готова перезапустить Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в случае, если позволит военная обстановка. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на открытии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, сообщает ТАСС.

«Мы готовы развернуть работы по перезапуску Запорожской АЭС, как только позволит военная обстановка», — подчеркнул он.

По словам Лихачева, сейчас выполняются все необходимые действия для обслуживания ЗАЭС, обеспечивается ее тепло-, водо- и электроснабжение. На ЗАЭС работают профессионалы, резюмировал глава «Росатома».

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что на ЗАЭС не будут перезапускать реакторы, пока не решатся вопросы безопасности объекта. Например, в ходе ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС российские саперы нашли взрывоопасные боеприпасы вблизи станции.

В начале сентября Гросси описал ситуацию на ЗАЭС как нестабильную и хрупкую. В преддверии своей поездки на объект он призывал «любой ценой» не допустить ядерной аварии.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что гонка за обладание ядерным оружием достигла апогея.

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