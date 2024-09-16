Глава «Росатома» уличил Запад в замалчивании угроз против АЭС

Страны коллективного Запада замалчивают угрозы против атомных электростанций и пренебрегают принципами ядерной безопасности. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, сообщает РИА Новости.

«Коллективный Запад замалчивает эти угрозы и манкирует принципами ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам, порой даже личным амбициям и симпатиям», — заявил Лихачев.

Глава «Росатома» подчеркнул, что такой подход недопустим. Лихачев добавил, что безопасность ядерных объектов должна находиться в приоритете и представлять «абсолютную ценность».

Россия будет доводить до мирового сообщества информацию о тех, кто угрожает АЭС, резюмировал он.

В начале сентября Лихачев заявлял по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, что организация могла бы не только фиксировать факты об угрозах объектам атомной энергетики России, но и назвать инициаторов этих атак.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в районе Курской атомной электростанции (АЭС) сохраняется очень напряженная ситуация. Он также обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать попытки атак по Ленинградской, Калининской, а также Запорожской АЭС.

Ранее командир спецназа «Ахмат» предупреждал, чем может закончиться катастрофа на Курской АЭС.