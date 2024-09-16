Подозреваемый в покушении на Трампа был его сторонником

Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, был сторонником экс-президента и голосовал за него на выборах в 2016 году, но позднее разочаровался. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Раут был очень активен в социальных сетях и написал на своей странице в Х, что голосовал за Трампа восемь лет назад в надежде, что тот станет лучшим президентом.

«Когда в 2016 году я выбрал вас, я и весь мир надеялись, что президент Трамп будет другим и лучше, чем кандидат, но мы все были сильно разочарованы, и, похоже, вы становитесь хуже и деградируете», — цитирует его издание.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда политик находился на поле. Он не пострадал. Подозреваемым стал 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее эксперт оценил шансы Трампа на победу после нового покушения.