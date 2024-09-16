Украине и ее союзникам необходимо добиться мира с Россией, пока это еще не поздно. Об этом заявил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest.

«Вместо того, чтобы продолжать умолять западные страны поставить еще больше вооружения, которое не сможет склонить стратегическую чашу весов в пользу Украины, Киеву и его западным союзникам следует добиваться мира с Москвой, пока еще не стало слишком поздно», — прокомментировал эксперт потери танков Abrams.

Он подчеркнул, что украинские военные не понимают, как именно правильно использовать западное вооружение, поэтому такие виды бронетехники, как танки Abrams, являются бесполезными на поле боя.

До этого американская газета The Washington Post сообщила, что ВСУ могут осуществить государственный переворот, если будет заключен мирный договор с РФ, предусматривающий территориальные уступки России со стороны Украины.

Ранее в НАТО заявили о необходимости диалога с РФ для завершения конфликта на Украине.