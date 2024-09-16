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Правительство разрешило выплачивать остатки материнского капитала на руки

Мишустин утвердил правила единовременных выплат с остатка средств из маткапитала

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Правительство РФ утвердило правила направления денежных средств остатка маткапитала на получение единовременной выплаты. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями, передает ТАСС.

Он уточнил, что семьи с детьми смогут получать остаток средств материнского капитала, если он не превышает 10 тыс. руб., как единовременную выплату. По словам Мишустина, для этого необходимо будет подать заявление через портал госуслуг или обратиться в МФЦ, а также по почте.

Премьер отметил, что зачастую на счету маткапитала остается остаток, и родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда это было возможно. Он подчеркнул, что семьи, которым будет доступна выплата, получат уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования России с частично заполненным заявлением.

После его полного заполнения и подачи и вынесения решения соцфонда в течение пяти дней денежные средства поступят на банковский счет одного из родителей.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий тратить маткапитал на строительство домов.

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