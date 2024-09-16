В России назвали заказчика покушения на Трампа

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин прокомментировал очередное покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Эксперт предположил, что за этими действиями может стоять лично нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден, который, возможно, желает вернуться в президентскую гонку.

По мнению Дугина, устранение Трампа могло бы создать чрезвычайную ситуацию, которая отвлекла бы внимание от кандидата в лидеры США от демократов Камалы Харрис и позволила бы Байдену сохранить президентское кресло.

58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайев, которого подозревают в покушении на Трампа, был задержан в воскресенье, 15 сентября. По данным СМИ, он открыл стрельбу рядом с гольф-клубом политика Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Мужчина направил винтовку в сторону клуба, когда кандидат в президенты играл на поле.

Первое покушение на Трампа произошло в июле. Тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

Ранее эксперт оценил шансы Трампа на победу после нового покушения.