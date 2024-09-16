В Кремле напомнили о присутствии американских военных на Украине

Американские военнослужащие и специалисты принимают участие в боевых действиях на Украине, даже если официально США не объявляли о соответствующем решении. Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты попросили его прокомментировать дискуссию по поводу снятия с Украины ограничений на использование западного оружия для ударов по РФ.

«Есть фактическая сторона дела и формализация. <...> Много слухов, прогнозов разных аналитиков, но пока [мы] не слышали официальных заявлений. Неоднократно говорили, что американские специалисты, военные и так участвуют в конфликте», — сказал представитель президента РФ.

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин уже успел недвусмысленно и четко высказаться по этому поводу.

12 сентября глава государства заявил, что предоставление Украине права использовать западное оружие для ударов вглубь территории РФ ознаменует прямое вступление НАТО в вооруженное противостояние. По его мнению, в таком случае произойдет изменение «всей природы конфликта».

В то же время Путин предупредил, что при появлении каких-либо угроз для безопасности страны Москва будет принимать необходимые решения для ее обеспечения.

Ранее бывшие британские министры во главе с Борисом Джонсоном призвали разрешить Украине бить по РФ.