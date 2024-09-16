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Песков назвал покушение на Трампа «головной болью» спецслужб США

Песков о покушении на Трампа: это забота спецслужб США

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Marco Bello/REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о втором покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

«Здесь надо думать не нам, здесь надо думать спецслужбам США. Игра с огнем имеет свои последствия. Это забота и головная боль спецслужб США», — сказал представитель Кремля.

В воскресенье, 15 сентября, в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа.

Вооруженный мужчина находился в кустах недалеко от границы поля для гольфа, примерно в 500 метрах от Трампа. Заметив в кустах ствол винтовки, агенты Секретной службы открыли стрельбу, сделав не менее четырех выстрелов. Подозреваемый бросил оружие и скрылся на автомобиле, но его скоро задержали в соседнем округе. Американские СМИ сообщают, что подозреваемый – 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее Медведев прокомментировал возможную связь покушения на Трампа с Киевом.

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