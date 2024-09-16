Песков прокомментировал новую попытку покушения на Трампа

Покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа должно быть «головной болью» американских спецслужб, а не Кремля. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о попытке покушения.

«Здесь трудно сказать. Это не совсем наше дело. Мы внимательно наблюдаем за той информацией, которая поступает из США», — сказал Песков, подчеркивая, что «прежде всего это должно быть большой заботой и головной болью спецслужб США».

Он отметил, что политическая борьба в Соединенных Штатах обостряется.

«Самые разные методы задействованы. Мы за этим внимательно наблюдаем, но мы в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас», — добавил Песков.

В воскресенье, 15 сентября, во Флориде в гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился кандидат в президенты США. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали. Стало известно, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов. Подробнее об очередной попытке покушения на Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил связи отца с Украиной.