США и Британию осудили за сообщения о поддержке Китаем российской оборонки

Сообщения о якобы поддержке Китаем российской военной промышленности являются ложными, и Пекин выступает против того, чтобы США и Великобритания распространяли подобную информацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление посольства КНР в Лондоне.

«Мы решительно выступаем против непрерывного распространения соответствующими странами ложной информации о том, что Китай якобы поддерживает военно-промышленный комплекс России», — говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что КНР всегда придерживалась объективной позиции по украинскому конфликту и активно продвигала идею политического урегулирования.

9 сентября газета Politico опубликовала заявление первого заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, который пригрозил санкционными мерами китайским компаниям из-за якобы поддержки российского оборонно-промышленного комплекса. В МИД РФ отметили, что не собираются отчитываться перед американскими властями за сотрудничество с Китаем.

Ранее министр обороны Китая рассказал, чем закончится конфликт на Украине.