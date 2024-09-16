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Эксперт оценил шансы Трампа на победу после нового покушения

Политолог Шафир назвал Трампа героем-одиночкой

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Alex Brandon/AP

Журналист-международник, политолог Тимур Шафир в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал очередное покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Шафир обратил внимание, что у Трампа имеется ахиллесова пята — его команда. Профессионалов, в окружении политика мало. По мнению эксперта, вся избирательная кампания республиканца строится на его харизме и навыках, которые он развивал в себе, будучи владельцем многомиллиардной империи.

«Если их в очередной раз бросает из стороны в сторону и вдруг решат воспользоваться этой ситуацией (покушением — «Газета.Ru»), то это будет лишним подтверждением, что герой-одиночка, лидер-одиночка, каким бы харизматичным и ярким он ни был и какие, возможно, правильные для американцев принципы он бы ни исповедовал, в противостоянии с системой имеет гораздо меньше шансов победить», — отметил политолог.

58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайев, которого подозревают в покушении на Трампа, был задержан в воскресенье, 15 сентября. По данным СМИ, он открыл стрельбу рядом с гольф-клубом политика Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Мужчина направил винтовку в сторону клуба, когда кандидат в президенты играл на поле.

Первое покушение на Трампа произошло в июле. Тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

Ранее в Госдуме заявили, что покушения на Дональда Трампа «играют ему на руку».

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