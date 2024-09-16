Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил связи отца с Украиной

Сын подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде Райана Уэсли Раута Оран подтвердил, что его отец ездил на Украину и оказывал гуманитарную помощь ВСУ. Этим он поделился в беседе с британской газетой The Guardian.

«Мой отец ездил туда», — сообщил Оран.

Как сообщает The Guardian, подозреваемый Райан Уэсли Раут был «ярым сторонником дела Украины». Как отметил Оран Раут, его отец ездил на Украину добровольно и оказывал «гуманитарную» помощь ВСУ.

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пошутил, что из-за стрельбы не закончил партию в гольф.