Индия отказалась вводить санкции против RT по просьбе США

Министерство иностранных дел Индии отказалось вводить санкции против российских средств массовой информации, включая телеканал RT, несмотря на соответствующую просьбу со стороны официальных лиц в Вашингтоне. Об этом пишет The Hindu.

«Хотя министерство (иностранных дел. — «Газета.Ru») хранило молчание по этому вопросу, официальные лица правительства заявили, что обсуждения санкций не имеют отношения к Индии», — пишут журналисты.

Отмечается, что США просили Индию присоединиться к санкциям, отозвав аккредитации и внести журналистов из РФ в специальный реестр.

»Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление», — заявил бывший посол Индии в Москве Канвал Сибал.

4 сентября минфин США ввел санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В RT, как утверждает он, якобы было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Соединенных Штатов в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Ранее в МИД России объяснили, почему коллектив RT смеется над властями США.