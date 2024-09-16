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Индия отказалась вводить санкции против RT по просьбе США

Hindu: Индия отказалась вводить санкции против RT по просьбе США

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Shutterstock/FOTODOM

Министерство иностранных дел Индии отказалось вводить санкции против российских средств массовой информации, включая телеканал RT, несмотря на соответствующую просьбу со стороны официальных лиц в Вашингтоне. Об этом пишет The Hindu.

«Хотя министерство (иностранных дел. — «Газета.Ru») хранило молчание по этому вопросу, официальные лица правительства заявили, что обсуждения санкций не имеют отношения к Индии», — пишут журналисты.

Отмечается, что США просили Индию присоединиться к санкциям, отозвав аккредитации и внести журналистов из РФ в специальный реестр.

»Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление», — заявил бывший посол Индии в Москве Канвал Сибал.

4 сентября минфин США ввел санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В RT, как утверждает он, якобы было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Соединенных Штатов в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Ранее в МИД России объяснили, почему коллектив RT смеется над властями США.

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