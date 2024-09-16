В ЕС поддержали заморозку зарубежных активов РФ на три года

Большинство стран ЕС и Еврокомиссия (ЕК) выступили в поддержку идеи заморозить российские зарубежные активы на 36 месяцев вместо предполагавшихся ранее шести. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

«Еврокомиссия и большинство стран ЕС поддерживают эту идею», — говорится в сообщении издания.

По данным источников газеты среди европейских дипломатов представители стран-членов Евросоюза и Еврокомиссии на совещании 13 сентября обсуждали не только вариант с заморозкой активов на 36 месяцев. Брюссель также рассматривал вариант заморозить активы РФ сразу на пять лет и проводить анализ соответствующего решения каждый год.

До этого секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прокомментировал заморозку активов РФ в Евросоюзе и США. Он сравнил Запад с «ворьем» из-за ареста российских активов.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что доходы, которые страны ЕС получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.

Ранее Небензя предупредил о последствиях конфискации российских активов.