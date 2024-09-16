Французский еврокомиссар высказался о фон дер Ляйен и подал в отставку

Европейский комиссар по внутреннему рынку и услугам, представляющий Францию, Тьерри Бретон подал в отставку с поста исполнительного органа блока. Об этом сообщает Reuters.

Бретон опубликовал информацию о том, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен некоторое время назад попросила Париж ​​отозвать его кандидатуру на пост сенатора ЕК в пользу другого кандидата.

Он отметил, что это «еще одно свидетельство сомнительного управления».

«Я вынужден заключить, что больше не могу исполнять свои обязанности в Коллегии», — подчеркнул Бретон.

В августе сообщалось, что чиновники в Европейском союзе испугались обратного эффекта от письма еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, которое он направил американскому миллиардеру Илону Маску перед интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом. Перед интервью с Трампом Бретон предупредил Маска об ответственности за распространение «вредоносного контента». В ответ миллиардер сравнил чиновника с комедийным персонажем из комик-группы «Монти Пайтон».

Ранее Бретон заявил, что не знает, когда помощь Украине начнет приносить пользу на поле боя.