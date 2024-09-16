Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, когда Россия решится на показательные ядерные испытания

Политолог Аджамян: ядерные испытания в России возможны, но лишь в крайнем случае

close
Сергей Казак/РИА «Новости»

В Госдуме предложили провести показательные ядерные испытания на фоне возможной отмены запрета Киеву наносить удары вглубь России. Такой сценарий событий реален, однако Россия решится на него только в крайнем случае, заявил в беседе с 360.ru эксперт, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

«Такой вариант я не исключаю, но мне кажется, что это возможно, если часы Судного дня совсем приблизятся к часу икс. Вот тогда, наверное, и будут подобные испытания», — объяснил специалист свое мнение.

В целом Россия пойдет на симметричный ответ, если США позволят Киеву применять для ударов дальнобойное оружие, добавил эксперт. В том числе Россия может помочь силам, которые противостоят странам, помогающим Украине — Штатам, Британии, Франции. Особенно с учетом того, что их военные базы располагаются в самых разных странах, отметил Аджамян.

Еще одним возможным ответом он назвал удары по разведывательным беспилотникам США в Черном море. До сих пор Россия на такой шаг не шла, хотя американские дроны «посягают» на Крым, отметил эксперт.

Есть и другие варианты ответа России на эскалацию конфликта, причем ядерные испытания нельзя полностью отрицать, заключил эксперт.

Напомним, с призывом провести показательные ядерные испытания выступил депутат Госдумы Андрей Колесник, подчеркнув, что многие зарубежные политики начали забывать об опасности ядерного оружия. По его мнению, в случае снятия моратория на испытания ядерного оружия человечество вновь задумается о его опасности.

В Бразилии ранее заявили, что США приняли решение по ударам вглубь России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами