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В Госдуме прокомментировали покушение на Трампа

Депутат ГД Шеремет о покушении на Трампа: демократия США исчерпала себя

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Brian Snyder/Reuters

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде свидетельствует о разрушении демократических принципов и морали в стране. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«США в свое время самолично провозгласили себя оплотом демократии, но на практике же мы видим яркий пример разрушения демократических принципов и норм морали», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что покушение на Трампа стало вопиющим случаем в западном мире.

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сноуден обвинил власти США в «воинственности» покушавшегося на Трампа.

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