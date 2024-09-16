В Госдуме прокомментировали покушение на Трампа

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде свидетельствует о разрушении демократических принципов и морали в стране. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«США в свое время самолично провозгласили себя оплотом демократии, но на практике же мы видим яркий пример разрушения демократических принципов и норм морали», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что покушение на Трампа стало вопиющим случаем в западном мире.

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сноуден обвинил власти США в «воинственности» покушавшегося на Трампа.